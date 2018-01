Vieira da Silva rejeita alterar a legislação laboral

Confrontado com as exigências dos partidos à esquerda desabafa: "Nós não temos de estar sempre de acordo".

Autoeuropa e Montepio

Durante a entrevista Vieira da Silva mostrou-se preocupado com a situação na Autoeuropa, com o impacto no "ecossistema" empresarial que alimenta uma empresa fundamental para as contas nacionais.



No entanto, afirmou a propósito: “Com os dados que tenho acho que vai acabar por acontecer novo acordo entre os trabalhadores e a Administração".



O Ministro dá conta da mudança de escala que a empresa quer ter em Portugal, mais que duplicando a produção - 800 carros/dia -, para a qual já contratou mais dois mil trabalhadores.

Apesar do conflito, Vieira da Silva afirma compreender as razões de ambos os lados.



Sobre o envolvimento partidário na Autoeuropa dos partidos que sustentam o Governo, Vieira da Silva considera que "hoje, hoje, não creio que seja essa a questão". Dando a entender que esse já foi um problema.



Sobre o Montepio, o ministro clarificou. Foi Santana Lopes (enquanto Provedor) que apresentou ao Governo a ideia de que a Santa Casa poderia ter um papel no setor financeiro e foi o Governo a indicar o Montepio.



Critica o que considera ser "um enorme desconhecimento" daqueles que têm falado sobre este assunto porque "em toda a Europa existem instituições financeiras do setor social!".



