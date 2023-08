Os Vigilantes da Natureza das Áreas Protegidas, da Agência Portuguesa do Ambiente, protestam esta sexta-feira em frente ao ministério do Ambiente. Os profissionais exigem a valorização da carreira profissional, afirmam que o esforço coletivo não se tem refletido em melhorias salariais e pedem uma atualização do suplemento de risco e criticam o governo por não dar resposta efetiva.

O sindicato esteve reunido com o chefe de gabinete do ministro do Ambiente e saiu da reunião insatisfeito.