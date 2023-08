Foto: António Pedro Santos - Lusa

Os vigilantes da natureza das áreas protegidas, da Agência Portuguesa do Ambiente, protestaram esta sexta-feira em frente ao Ministério do Ambiente. Exigem a valorização da carreira profissional, afirmam que o esforço coletivo não se tem refletido em melhorias salariais e pedem uma atualização do suplemento de risco. Criticam também o Governo por este não dar resposta efetiva.