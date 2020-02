Vigília contra maus-tratos a idosos

Mais de cem pessoas participaram na última noite, em Valpaços, numa vigília contra maus-tratos a idosos. O protesto surgiu na sequência de uma investigação do programa Sexta às 9, da RTP. O caso envolve o lar da misericórdia local e culminou com a morte de um utente. A família aguarda o resultado da autópsia e exige a demissão do provedor, que acabou por receber um voto de confiança.