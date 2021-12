VIH/SIDA. Portugal não tem dados para os últimos dois anos

Em causa estão limitações no acesso ao sistema informático de registo de novos casos provocadas pela pandemia. Neste dia Mundial de Luta contra a Sida, a diretora do Programa Nacional para as Infeções Sexualmente Transmissíveis e Infeção pelo VIH assume que houve uma quebra de mais de 50% nos testes, o que pode estar já a comprometer diagnósticos e tratamentos.