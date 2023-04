Vila do Bispo. Prosseguem operações de busca por americano desaparecido

Prosseguem no Algarve os esforços para encontrar um homem desaparecido no mar. O homem mergulhou anteontem de uma arriba em Vila do Bispo e nunca mais foi visto. Apesar do incidente ainda há quem arrisque saltar daquela zona.