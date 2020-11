Vila do Conde descarta origem de surto de `legionella` na rede pública de água

"A empresa que abastece a água a Vila do Conde fez análises ainda no mês de outubro e descartou essa hipótese. Ainda assim, pedimos para que se fizesse novas análises à rede, logo a 02 de novembro, cujos resultados teremos nos próximos dias", disse a autarca Elisa Ferraz.

A presidente da Câmara vila-condense confirmou que o foco de infeção ainda não foi descoberto, mas garantiu que a autarquia "está na linha da frente para o detetar", embora reconhecendo que é um "processo difícil e complexo".

"Não posso estar a apontar um eventual foco do surto porque, na verdade, ainda não temos conhecimento. As autoridades de saúde estão, avidamente, a procurar a causa, e a Câmara já se prestou a apoiar em todas ações", disse .

Para essas operações, a presidente da Câmara considerou que era importante um reforço dos elementos que integraram a Delegação de Saúde local, lembrando que "são apenas cinco técnicos que têm de lidar com a questões da pandemia e ainda com esta situação da `legionnella`".

"Não tenho nenhuma critica em relação ao trabalho da Delegação de saúde de Cila do conde, pelo contrario. Num concelho com 80 mil habitantes, temos uma equipa com 5 pessoas para lidar com tudo. Deviam ser colocados mais técnicos para ajudar nesta situação", alertou Elisa Ferraz.

Questionada se esteve em cima da mesa o desativar de torres de refrigeração de empresas no concelho, como medida preventiva, a presidente da Câmara, disse que não, lembrando que "não se sabe se o problema está em Vila do Conde ou em outros concelhos".

"Não se pode desativar as chaminés das fábricas sem saber onde é o problema. São várias empresas nestes concelhos que geram muitos empregos, só estaríamos a duplicar o problema. Há que fazer as coisas como ponderação", referiu.

Elisa Ferraz vincou que, com sete mortes registadas devido a este surto que afetou Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Matosinhos, "todo o tempo que se demorar a encontrar as causas será exagerado", não estranhando a intervenção do Ministério Público, que abriu, quarta-feira, um inquérito.

"Sempre que existem um problema grave como este é normal a intervenção do Ministério Público. Haverá certamente um crime ambiental, que é preciso, primeiro, identificar, para, depois, se tomar medidas", concluiu a presidente da Câmara de Vila do Conde.

Desde o início do surto, a 30 de outubro, já morreram sete pessoas das 72 que foram diagnosticadas com a doença, sendo que 39 continuam internadas em três hospitais do distrito do Porto.

No dia hoje, foram registados mais cinco novos casos, detetados pelo Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

A doença do legionário, provocada pela bactéria `Legionella pneumophila`, contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.