Vila Franca do Campo passa a concelho de Alto Risco às 00

"Metade dos casos novos de hoje em São Miguel são em Vila Franca, o que merece também uma atenção particular, o que fez com que a Autoridade Regional de Saúde determinasse antecipar as medidas de risco adequadas à situação do concelho para as 00:00 (01:00 em Lisboa) de quinta-feira", afirmou hoje o secretário regional da Saúde, em declarações à agência Lusa.

Clélio Meneses falava à margem de uma visita ao Centro de Saúde da Ribeira Grande, integrada numa deslocação à ilha de São Miguel, no âmbito do Dia Mundial da Saúde.

De acordo com o comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional, o concelho de Vila Franca do Campo registou 24 casos nas últimas 24 horas, metade dos registados nos Açores (48), todos na ilha de São Miguel.

"Normalmente, à quinta-feira anunciamos medidas que entram em vigor às 00:00 de sábado, mas, tendo em conta a particular situação de Vila Franca e a necessidade de atuar de imediato naquele caso, excecionalmente determinámos antecipar estas medidas de Alto Risco que entram em vigor às 00:00 de quinta-feira", explicou.

Estas medidas estarão em vigor até às 23:59 do dia 16 de abril (00:59 do dia 17 de abril em Lisboa), dependendo a sua continuidade do Boletim de Risco, que será publicado em 15 de abril, segundo o Governo Regional.

Assim, na ilha de São Miguel estão em nível de Muito Baixo Risco os concelhos da Lagoa, Povoação e Ribeira Grande. Em Médio Alto Risco está o concelho de Ponta Delgada e em Alto Risco o concelho do Nordeste. O concelho de Vila Franca do Campo entrará em Alto Risco às 00:00 de quinta-feira (01:00 de Lisboa).

A escala de risco utilizada pela Região Autónoma dos Açores tem cinco níveis: Muito Baixo, Baixo, Médio, Médio Alto e Ato.

Sobre o concelho do Nordeste, que se mantém em Alto Risco, o titular pela pasta da Saúde disse que, tendo em conta os números que vão sendo conhecidos na sequência das testagens à população e estudantes, a situação estará "a começar a ficar controlada".

Clélio Meneses assegurou ainda uma resposta de "presença" e "proximidade" junto dos concelhos açorianos com casos de covid-19.

Segundo vincou o governante, o executivo "atua no local, no momento e com medidas concretas a cada circunstância".

"As medidas decorrem dos níveis de risco. Não tomamos medidas aleatoriamente, mas consoante o número de casos novos nos últimos sete dias e excecionalmente podemos tomar uma medida ou outra diferente tendo em conta a situação excecional de momento, como neste caso, em Vila Franca, que fizemos uma antecipação das medidas para quinta-feira", frisou.

O secretário regional da Saúde sublinhou que, em termos de pandemia, os Açores têm "uma situação estável muito boa" e "de vez em quando vão surgindo focos de preocupação em São Miguel".

"Há 33 freguesias com casos ativos em São Miguel e das quais 28 com, pelo menos, dois casos, o que quer dizer que temos uma situação espalhada pela ilha e estamos com atenção particular nalguns casos, no Nordeste, por exemplo, onde começaram a surgir no final da semana passada alguns sinais de atenção primordial", explicou.

No Dia Mundial da Saúde, o governante realçou o trabalho dos profissionais no combate à pandemia, salientando que, em cooperação com a Ordem dos Enfermeiros, "187 enfermeiros disponibilizaram-se para dar um contributo extra em termos de testagem e vacinação".

Os Açores registam hoje 168 casos ativos de covid-19, sendo 167 em São Miguel: 81 no concelho de Ponta Delgada; 39 em Vila Franca do Campo; 30 no Nordeste; nove na Ribeira Grande; seis na Lagoa e dois na Povoação.

Há ainda a contabilizar um caso em Santa Maria.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.295 casos nos Açores, tendo recuperado da doença 3.989 pessoas, enquanto 30 morreram.