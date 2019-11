Vila Franca. Vítimas de legionella reclamam 2,6 milhões ao Estado

No documento de 28 páginas a que o jornalteve acesso, são apontadas falhas imputadas especialmente à Direção-Geral de Saúde e Ministério Público, considerando que não foram cumpridos os princípios de equidade constitucional.O surto de legionella em Vila Franca de Xira é considerado o terceiro maior de sempre em todo o mundo.O processo-crime vai entrar esta quarta-feira em fase de instrução, que decorrerá no Tribunal de Loures. As duas empresas e os sete funcionários dessas empresas têm tentado entrar em acordo com as vítimas para o pagamento de uma indemnização desde que estas abandonem as queixas-crime.O surto afetou 403 pessoas e causou 14 vítimas mortais, mas a acusação do Ministério Público, em março de 2017, estabelece um nexo de causalidade entre a estirpe detetada numa das torres de refrigeração da ADP-Fertilizantes e apenas 73 das vítimas.

Na ação popular agora interposta, a advogada que representa a Associação, Ana Severino, disse ao Público que as noves entidades do grupo de intervenção estatal no caso, não cuidaram de garantir que eram feitas as recolhas clínicas a todas as 403 vítimas que permitissem, depois, determinar qual foi a estirpe contaminante, violando o princípio de equidade.





Ana Severino diz que a conduta omissa das autoridades gerou danos nas vítimas, de natureza material e moral, ficando fora do processo-crime. Refere que algumas das vítimas identificadas no processo entraram em acordo com as empresas acusadas, recebendo uma indemnização de 8050 euros cada uma.







Por isso, apesar de considerarem que este é uma “valor muito aquém do valor justo” para compensar as vítimas, os autores da acção julgam que deverá ser o mínimo a considerar para efeitos de indemnização das vítimas que não têm identificação da estirpe que os infetou.





A advogada considera ainda que as recolhas de amostras na torre de refrigeração não seguiram as normas legais, que o processo de inquérito só começou depois de haver já dez vítimas mortais.O surto de legionella em Vila Franca de Xira foi conhecido há cinco anos, a 7 de novembro de 2014.