Vila Nova de Cerveira fecha fontanários públicos para poupar água

Lusa22 Nov, 2017, 21:31 | País

Em comunicado, a autarquia liderada por Fernando Nogueira especificou que o despacho que determina o encerramento dos fontanários foi emitido, na segunda-feira, com efeitos imediatos e garantiu estarem "salvaguardadas as necessidades de abastecimento das pessoas e de animais".

Apesar do fornecimento de água à população do concelho não estar em causa, o presidente da Câmara considera tratar-se de uma medida de prevenção e sensibilização, representando um sinal de bom senso e de responsabilidade ambiental, numa altura em que o país é atingido por níveis de seca severa", sustentou a autarquia.

Na nota, o município adiantou que "a interrupção do funcionamento de todos os fontanários do concelho e de algumas esculturas com recurso a água constitui-se como uma medida de caráter imediato e provisório, mesmo perante a previsão de chuva para os próximos dias que não se revelará suficiente para a resolução da dimensão do problema".