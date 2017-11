Vila Real, Viana do Castelo, Vila Real e Madeira sob aviso amarelo devido ao vento

Lusa22 Nov, 2017, 07:14 | País

De acordo com o Instituto, os distritos de Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo a partir das 12:00 e até ao final do dia devido à previsão de vento forte com rajadas até 70 quilómetros por hora, sendo até 90 quilómetros hora nas terras altas.

O IPMA colocou também a ilha da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 70/75 quilómetros por hora na Costa Norte, de 80 quilómetros por hora na Costa sul e de 100 quilómetros por hora nas terras altas até às 18:00 de hoje.

A ilha da Madeira está ainda sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, pontualmente fortes e podendo ser acompanhados de trovoada entre as 09:00 e as 18:00 de hoje.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje nas regiões do Norte e Centro do continente céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se pouco nublado no interior até meio da manhã, tornando-se gradualmente muito nublado do litoral para o interior a partir da manhã.

A previsão aponta também para períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho a partir do final da manhã, aumentando de intensidade e frequência para o final da tarde, e estendendo-se ao Douro Litoral no final do dia.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante sul, tornando-se moderado a forte na faixa costeira a partir da manhã, por vezes com rajadas até 70 quilómetros por hora a norte do cabo Mondego, e forte com rajadas até 90 quilómetros por hora nas terras altas, em especial do litoral Norte.

O IPMA prevê ainda formação de geada em alguns locais do interior, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena subida da temperatura mínima no litoral.

Na região Sul prevê-se céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no Alentejo a partir da tarde, vento fraco a moderado do quadrante sul, tornando-se moderado no litoral oeste a partir da manhã e nas terras altas a partir da tarde, possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena subida da temperatura mínima no litoral oeste.

As temperaturas mínimas vão variar entre os -1 (em Bragança) e os 14 (em Coimbra) e as máximas entre os 13 (na Guarda) e os 23 (em Santarém, Évora e Beja).

Na Madeira prevê-se céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros mais frequentes a partir da manhã, em especial nas vertentes sul da ilha e nas zonas montanhosas, onde poderão ser localmente fortes até meio da tarde.

A previsão aponta ainda para vento moderado a forte do quadrante sul com rajadas até 80 quilómetros, sendo forte a muito forte e com rajadas até 100 quilómetros por hora nas zonas montanhosas, rodando gradualmente para oeste a partir do meio da tarde e enfraquecendo, tornando-se fraco a moderado para o final do dia e pequena subida da temperatura mínima.

No Funchal as temperaturas vão variar entre 20 e 24 graus Celsius.