Vimioso. Incêndio que deflagrou em Argozelo sem frentes ativas

Pelas 23h00 já não havia nenhuma frente ativa e tinham sido extintas as chamas que se dirigiam para a localidade de Vale de Pena. Durante a tarde os meios foram reforçados nessa zona.





O comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil Terras de Trás-os-Montes referiu aos jornalistas que 90 por cento do perímetro do incêndio que deflagrou ao final da manhã no concelho de Vimioso, no distrito de Bragança, estava estabilizado.







Às 22h45 ainda registava porntos quentes a exigir trabalhos de consolidação durante a noite, acrescentou João Noel Afonso.







Com a chegada da noite o vento abrandou e alguma humidade poderá facilitar o trabalho dos bombeiros.



Pelas 23h00 mantinham-se no terreno mais de 240 operacionais e 85 viaturas num local de difícil acesso. O incêndio deflagrou numa encosta do rio Maçãs, em Argozelo.

Espanha colaborou no combate com meios terrestres e aéreos.





O dia de sexta-feira prevê-se difícil devido a altas temperaturas e por isso a vigilância vai manter-se apertada.