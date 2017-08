Vinte concelhos do continente em risco `máximo`

Lusa 02 Ago, 2017, 07:55 | País

Segundo o IPMA, estão em risco `máximo` de incêndio os concelhos de Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim (Faro), Abrantes, Mação (Santarém), Gavião, Nisa, Marvão (Portalegre), Vila Velha de Ródão, Vila de Rei, Proença-a-Nova, Penamacor (Castelo Branco), Guarda e Sabugal (Guarda), Vimioso e Vinhais (Bragança)

O IPMA colocou ainda vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco `elevado` e `muito elevado`.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Às 06:20, a Autoridade Nacional de Proteção Civil dava conta de cinco incêndios, nenhum de grandes dimensões, e todos em fase de conclusão.

No que diz respeito ao estado do tempo, o IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até meio da manhã.

Está também previsto vento em geral fraco predominando de noroeste, soprando moderado, com rajadas até 55 quilómetros por hora, no litoral a sul do Cabo Carvoeiro, em especial durante a tarde, sendo moderado a forte nas terras altas.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em especial no litoral da região Centro e pequena subida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 16 e 27 graus celsius, no Porto entre 12 e 24, em Braga entre 11 e 27, em Viana do Castelo entre 11 e 24, em Aveiro entre 15 e 23, em Vila Real entre 12 e 29, em Viseu entre 11 e 29, em Bragança entre 11 e 32, na Guarda entre 12 e 27, em Coimbra entre 12 e 27, em Castelo Branco entre 15 e 34, em Portalegre entre 14 e 32, em Santarém entre 14 e 31, em Setúbal entre 15 e 30, em Évora e Beja entre 13 e 34, em Faro entre 19 e 32.