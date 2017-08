Vinte e dois mil passageiros afetados pelo vento forte na Madeira

RTP 08 Ago, 2017, 13:53 / atualizado em 08 Ago, 2017, 14:01 | País

Perante a dimensão dos cancelamentos, não está para já o regresso à normalidade, sobretudo para os milhares de passageiros que foram afetados. Para esta terça-feira estão previstos mais de 50 movimentos no aeroporto Cristiano Ronaldo, mas que estarão sempre dependentes das condições meteorológicas.



Há aviões da TAP a fazer a ponte entre a Madeira e o Porto Santo para levar os passageiros cujos voos foram desviados. Também a empresa que assegura a ligação marítima entre as duas ilhas continua a fazer viagens extraordinárias.

Para além de repor a normalidade, é preciso que as condições meteorológicas não se deteriorem. Afinal, não é dado adquirido que o vento não volte a agravar-se. O aviso amarelo continua em vigor, com previsão de rajadas na ordem dos 80 quilómetros por hora.Com as operações a correr normalmente, a grande preocupação recai com os passageiros que ficaram retidos. São milhares de pessoas que tentam ver os seus voos remarcados. Algumas remarcações estão a ser feitas para a próxima semana.Os passageiros queixam-se ainda da falta de informações por parte das companhias aéreas, nomeadamente da TAP. Muitos passam horas na fila do apoio a cliente para conseguir esclarecimentos por parte da transportadora.Em Lisboa, o cenário é semelhante. Centenas de passageiros desesperam por um lugar nos voos rumo à Madeira. Para transportar os passageiros afetados pelos cancelamentos, a companhia Air Nostrum, uma operadora aérea regional da Iberia, já programou voos especiais para Espanha.Se as condições meteorológicas no aeroporto da Madeira permitirem, a Air Nostrum operará hoje seis voos entre o Funchal e Madrid, três em cada sentido, informou a empresa num comunicado citada pela EFE.Ao fim da manhã, a ANA indicou que operação tinha tendência a normalizar-se. A TAP assinalou à Lusa que está a ser “feito tudo o que é possível” para “minimizar o impacto do mau tempo nos passageiros”.