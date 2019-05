Partilhar o artigo Vinte e uma albufeiras com mais de 80% de água no final de abril Imprimir o artigo Vinte e uma albufeiras com mais de 80% de água no final de abril Enviar por email o artigo Vinte e uma albufeiras com mais de 80% de água no final de abril Aumentar a fonte do artigo Vinte e uma albufeiras com mais de 80% de água no final de abril Diminuir a fonte do artigo Vinte e uma albufeiras com mais de 80% de água no final de abril Ouvir o artigo Vinte e uma albufeiras com mais de 80% de água no final de abril

Tópicos:

Ave % Lima % Cávado % Guadiana %, Sado %,