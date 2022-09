Violência doméstica. Detidos suspeitos na Batalha e em Porto de Mós

Segundo a GNR, a investigação relativa a Porto de Mós remonta a finais de julho, tendo os militares apurado que o suspeito, de 47 anos, "infligiu agressões físicas e psicológicas à vítima, sua ex-companheira, de 48 anos".

"No decurso das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção", adiantou a GNR, referindo que ao suspeito foi aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima.

Fonte da GNR explicou que "o arguido tem antecedentes criminais pela prática do mesmo crime contra a mesma vítima em 2019, tendo na altura beneficiado da suspensão provisória do processo mediante o pagamento de uma verba a uma instituição ligada à prevenção da violência doméstica".

"Posteriormente, o arguido foi confrontado pela vítima com a vontade de separação, pelo que aumentou o tom das ameaças, incluindo de morte", disse a mesma fonte, referindo que o ex-casal tem filhos, incluindo um menor.

Já no comunicado relativo ao concelho da Batalha, a GNR esclareceu que o homem, de 39 anos, é suspeito de ter exercido "violência física e psicológica sobre a vítima, sua ex-companheira, de 35 anos".

A GNR acrescentou que a detenção, na sequência de uma investigação após denúncia há duas semanas, ocorreu no cumprimento de um mandado e ao arguido foi determinada, em primeiro interrogatório judicial, a proibição de contacto e afastamento da vítima, à exceção de contactos relacionados com a filha de ambos.

As detenções foram feitas através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Comando Territorial de Leiria da GNR.