Violência doméstica. Duas detenções por dia

RTP01 Mar, 2019, 09:26 / atualizado em 01 Mar, 2019, 09:27 | País

O número de detidos foi avançado esta sexta-feira pelo jornal Público e baseia-se em informações disponibilizadas pela GNR, PSP e PJ. Os suspeitos são maioritariamente homens.



A PSP foi quem realizou a maior parte das detenções, denunciando 79 casos. Em 2018, a Polícia de Segurança Pública deteve 598 pessoas ao longo de todo o ano.



Já a Guarda Nacional Republicana assegurou a detenção de 45 suspeitos, sendo que, apenas na presente semana, já deu conta de cinco detenções.



A Polícia Judiciária foi responsável pela detenção de duas pessoas desde o início do ano. O caso mais recente é o de um homem que terá entrado pela varanda na casa da ex-companheira para a forçar a ter relações sexuais, ameaçando-a de incendiar a habitação caso não cedesse.

Reforço das medidas

Uma equipa técnica que será constituída para apresentar propostas que protejam as vítimas de violência doméstica vai reunir-se pela primeira vez a 7 de março, o dia de luto nacional instituído pelo Governo para homenagear as vítimas e as famílias.



A equipa, aprovada em Conselho de Ministros, terá três meses para concluir um relatório.



Para tal, deverá trabalhar na recolha de dados, aperfeiçoamento da proteção às vítimas nas primeiras horas seguintes à apresentação da queixa e ainda no reforço dos modelos de formação da PSP e GNR.Nos últimos 15 anos, 500 mulheres foram mortas vítimas de violência doméstica em Portugal.



Foi Mariana Vieira da Silva, a nova ministra da Presidência, quem propôs um dia de luto nacional ao ser ouvida na Assembleia da República, na Comissão de Assuntos Constitucionais.



A ministra garantiu ainda ter aumentado o investimento no combate à violência doméstica, frisando que o Governo está a apostar na prevenção destes crimes.