Violência doméstica. Governo promove reunião para "aperfeiçoar resposta"

Os números divulgados nos últimos dias mostram que, só em janeiro, nove mulheres morreram vítimas de violência doméstica. Perante este quadro, António Costa reconheceu na quarta-feira, perante os deputados, que os números “são absolutamente intoleráveis”.



O primeiro-ministro sublinhou mesmo que “cada vida humana perdida num caso de violência doméstica é uma ofensa profunda à sociedade”.



“Nenhum de nós pode dormir descansado enquanto esta realidade existir na nossa sociedade, não podemos aceitar viver numa sociedade onde haja mulheres vítimas de violência doméstica, não podemos e não vamos querer viver nessa sociedade”, afirmou.



Esta quinta-feira, na Presidência do Conselho de Ministros, decorre uma reunião com a procuradora-geral da República e representantes das forças de segurança para discutir este tema. O objetivo é “aperfeiçoar a resposta a dar”.Participam neste encontro a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e a secretária de Estado adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.Dados do Observatório de Mulheres Assassinadas – estrutura da UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Repostas - mostram que, em 2018, foram assassinadas 28 mulheres. De 2004 até ao termo do ano passado, “503 mulheres foram mortas em contexto de violência doméstica ou de género”.