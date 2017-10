Violência doméstica. Presidente do Supremo alerta que críticas a acórdão não ajudam defesa das vítimas

RTP26 Out, 2017, 18:04 / atualizado em 26 Out, 2017, 18:21 | País

"A intensidade e a violência das críticas não é um bom serviço para o funcionamento da justiça, nem para a defesa das vítimas", afirmou António Henriques Gaspar durante a tomada de posse do novo presidente do Tribunal da Relação do Porto, Nuno Ataíde das Neves.



Em causa está um acórdão da Relação do Porto no qual o juiz relator faz censura moral a uma mulher vítima de violência doméstica, minimizando este crime pelo facto de esta ter cometido adultério, o que tem sido alvo de várias críticas ao longo dos últimos dias.



Durante o seu discurso, Henriques Gaspar, e sublinhando não poder falar deste caso em concreto, assinalou que "para construir a confiança a justiça deve comunicar, e comunica, através dos atos escritos, as decisões dos tribunais", realçando porém que esta comunicação "exige sobriedade e vigilância semântica".



c/ Lusa

"A manifestação de crenças pessoais e de estados de alma, ou as formulações da linguagem de subjetividade excessiva, não são com certeza prestáveis como argumentação e não contribuem para a qualidade da jurisprudência", sublinhou.Para Henriques Gaspar, "as considerações marginais, quando não mesmo destituídas de qualquer sentido, desviam a atenção do rigor da substância, induz em incompreensões ou violência crítica e apagam qualquer hipótese de ler a justiça das decisões".O Conselho Superior de Magistratura instaurou um inquérito ao juiz relator do acórdão, Neto de Moura, e as questões nele suscitadas deverão ser apreciadas pelo plenário do Conselho, na reunião de 05 de dezembro.No polémico acórdão, datado de 11 de outubro, o juiz relator invoca a Bíblia, o Código Penal de 1886 e até civilizações que punem o adultério com pena de morte, para justificar a violência cometida contra a mulher em causa por parte do marido e do amante, que foram condenados a pena suspensa na primeira instância.O novo presidente do Tribunal da Relação do Porto, Nuno Ataíde das Neves, foi esta quinta-feira empossado em cerimónia no Palácio da Justiça daquela cidade, para um mandato de cinco anos. Sucede a Henrique Araújo, que exercia as funções desde junho de 2015 e que entretanto passou a integrar o corpo de juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça.