Violência doméstica. Quase 7 mil queixas e 5 homicídios no primeiro trimestre do ano

Segundo dados divulgados esta segunda-feira, há a registar uma descida do número de homicídios.







De acordo com o portal da violência doméstica, publicado na página da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), entre janeiro e março ocorreram cinco homicídios em contexto de violência doméstica, menos três do que no mesmo período do ano passado.

Mais pormenores com a jornalista da Antena 1 Cláudia Godinho.