Violência Doméstica. Realiza-se hoje primeiro Forum em Portugal

A Ministra da Presidência esteve no Bom dia Portugal esta manhã, e apontou as medidas mais emblemáticas na tentativa de erradicar a violência contra as mulheres, no intuito de unificar os diferentes intervenientes nestes casos, com especial incidência nas crianças, vítimas de violência doméstica.



Ainda no âmbito da violência doméstica, Mariana Vieira da Silva, realçou as várias alterações introduzidas na legislação, como a criação de uma base de dados que permitisse a todos os agentes envolvidos uma resposta adequada.



A ministra da Presidência falou ainda sobre a possibilidade do Governo poder reforçar eventuais medidas no combate à pandemia, mas antes quer ouvir os especialistas. A governante fez um apelo à responsabilidade individual, e avançou ainda, que na sexta-feira vão ser reavaliadas as linhas vermelhas na reunião Infarmed.