Violência no namoro. Casos apresentam maior gravidade

Os resultados de 2019 do Observatório da Violência no Namoro (ObVN) apontam para 74 denúncias de situações de violência no namoro, vividas diretamente ou testemunhadas por terceiros, o que corresponde a uma média de cerca de 6,2 casos por mês.

Mais de 95 por cento dos denunciantes são do sexo feminino.

Cerca de 51 por cento dos crimes ocorreram na cidade do Porto – que apresenta o valor mais alto do país, destacando-se das restantes cidades – e Lisboa e Aveiro, com cerca de 10 por cento.



A média de idades das vítimas é de 21 anos e são, na maioria, do sexo feminino (mais de 89 %). Ainda segundo o observatório, 94,6 por cento das vítimas são de nacionalidade portuguesa, mais de 66 por cento são estudantes.



O Observatório indica que a maioria dos casos registados acontece em relações heterossexuais – que representam mais de 87 por cento das denúncias.



Relativamente aos agressores, 77 são namorados/as das vítimas e cerca de 21 por cento são ex-namorados/as.



Mais de 91 por cento dos agressores são do sexo masculino, com cerca de 22 anos de idade.

O local onde o crime ocorre com maior incidência é em casa (62,2%), seguido da rua (48,6%). A violência na escola aconteceu em mais de 36 por cento dos casos. Mais de 29 por cento foram praticados online.



As tipologias de violência mais prevalentes são a violência verbal (87,9%) e a psicológica (75,7%), seguidas do controlo (64,9%), da perseguição (35,1%). Da lista fazem também a violência física e sexual (27%).



“Controlava com quem conversava, para onde ia e com quem ia. Tinha ataques de ciúmes e obrigava-me a ter relações sexuais não consentidas”, declarou uma das vítimas.



Da lista fazem parte também ameaças de morte, tentativas de homicídio e homicídios.



As razões apontadas para que a violência no namoro aconteça estão maioritariamente relacionadas com ciúmes (70,3%), problemas mentais do agressor (40,5%) e problemas familiares do agressor (25,7%).



“Era agredida e controlada em tudo o que fazia. No verão, ele proibiu-me de ir à praia e de usar roupas de verão, como calções, saias ou vestidos. Chamava-me nomes e fazia muitos jogos psicológicos comigo, chantagem para estar com ele e não com a minha família. Por causa dele deixei de ter amigas/os”, contou uma das vítimas, ao ObVN.



As dificuldades económicas, influência de amigos e consumo de álcool ou drogas são também razões apontadas para este tipo de violência.



Cerca de 47 por cento das vítimas lidou com a situação de forma solitária. Contexto Universitário. Agressões psicológicas são as mais frequentes



A Associação Plano i, no âmbito do Programa UNi+, financiada pela Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade e pelo Fundo Social Europeu no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE) do Portugal 2020, realizou o Estudo Nacional da Violência no Namoro em Contexto Universitário.



O estudo ocorreu a nível nacional e revelou que as agressões psicológicas são as mais frequentes, seguidas de atos de violência social, física e sexual.



Os resultados apresentados mostram que 53,9 por cento dos participantes foram sujeitos a pelo menos um ato de violência no namoro.



Cerca de 35 por cento dos inquiridos admitiram ter praticado pelo menos um ato de violência no namoro.



A nível universitário, cerca de 55 por cento das vítimas são homens.



O estudo revela que, 23, 4 por cento das mulheres e 19,6 por cento dos homens já foram criticados, insultados, difamados ou acusados sem razão e 20,7 por cento das mulheres e 11, 1 por cento dos homens já foram controlados na forma de vestir, pentear, na imagem, nos locais frequentados e nas amizades ou companhias.



A violência doméstica é a forma mais prevalente nas relações de namoro, seguida da violência sexual, física e sexual.