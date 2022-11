Vírus respiratórios pressionam serviços de saúde

Durante dois anos, os autores escreveram nas páginas do Diário de Notícias e tornaram simples o que era complicado. Dessas crónicas resulta o livro que está disponível desde segunda-feira e até quinta, distribuído com o jornal.



O pneumologista Filipe Froes esteve esta quarta-feira no Bom Dia Portugal e, para além de falar sobre a importância do livro, alertou que a afluência das urgências é a consequência da confluência de três vírus respiratórios que vão exercer ainda maior pressão sobre os serviços de saúde.