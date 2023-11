A Madeira está entre os primeiros locais do mundo a aplicar uma espécie de vacina para proteger os bebés contra o vírus sincicial respiratório, a principal causa de internamento nas crianças até aos 2 anos.

Aprovado há um ano pela Agência Europeia do Medicamento, reduz em 80 por cento estas infeções e hospitalizações, inclusive em Cuidados Intensivos.



No continente, e numa altura em que aumentam os casos nas urgências, os especialistas anseiam pelo medicamento mas não têm ideia de quando podem contar com ele.