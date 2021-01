Viseu Dão Lafões pede ao Governo para reanalisar funcionamento das escolas

"Entenderam os autarcas remeter uma comunicação ao senhor primeiro-ministro, no sentido de solicitar uma reanálise sobre o modelo de funcionamento das escolas, em particular sobre a possibilidade de ocorrer o ensino à distância para alunos do terceiro ciclo, do ensino secundário e superior, enquanto os rácios de crescimento da pandemia tiverem estes indicadores", revela um comunicado de imprensa enviado à agência Lusa.

A decisão saiu de uma reunião esta terça-feira, na sede da CIM, em Tondela, na qual realizaram uma "análise profunda, sobre o preocupante momento que se vive, tendo em conta um crescimento gravíssimo de casos covid-19 nos últimos dias".

"Com particular incidência nas ERPI [Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas], além de diferentes surtos espalhados pela comunidade, sendo que 13 dos seus 14 municípios associados estão classificados no risco extremamente ou muito elevado", refere.

Em causa, defendem os autarcas, está também o Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), que "atingiu o seu limite, tendo sido já ativado o Hospital de Campanha", localizado no Fontelo, em Viseu.

"Entende o Conselho Intermunicipal que a permanência do funcionamento das escolas no modelo presencial em nada contribui para atenuar a mobilidade permanente de pais, professores, alunos e outros profissionais", refere.

Esta mobilidade, defende a CIM, "não concorre para o espírito de confinamento, sendo que ainda acresce que muitas destas deslocações são realizadas para fora dos seus concelhos de residência".

Os 14 autarcas defendem que o rastreio epidemiológico "é crucial para estancar as cadeias de contágio" e, nesse sentido, pediram ao Governo "um reforço imediato das diferentes equipas de saúde pública", uma vez que as atuais "estão exaustas e não têm recursos humanos para poderem acompanhar, com a celeridade que se impõe, o número crescente de casos".

Na missiva dirigida a António Costa defende-se que "é imperioso que as forças de segurança tenham um conhecimento atempado das situações em confinamento para melhor auxiliarem nessa missão", uma vez que, "com dias de desfasamento, não se conseguem os objetivos pretendidos e que se impõem".

Neste sentido, a CIM Viseu Dão Lafões "lamenta que não sejam dados a conhecer, ao responsável máximo da proteção civil municipal, os casos em concreto, para que, mais rapidamente, os serviços municipais de proteção civil, assim como os serviços sociais de cada um dos municípios, possam prestar o devido apoio e acompanhamento aos cidadãos".

A CIM Viseu Dão Lafões é constituída por 14 municípios, um do distrito da Guarda, Aguiar da Beira, e os restantes do distrito de Viseu: Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul, Santa Comba Dão, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.