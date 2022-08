Visitas a lares na Madeira deixam de requerer marcação prévia

Em reunião de Conselho do Governo, o executivo decidiu "declarar a continuidade da situação de alerta na Região Autónoma da Madeira, por razões de saúde pública com o escopo de contenção da pandemia covid-19, com efeitos a partir das 00:00 horas do dia 01 de setembro de 2022 até às 23:59 horas do dia 30 de setembro de 2022".

Segundo a nova resolução, "deixa de ser obrigatória a marcação prévia para visitas a lares e outras unidades com serviço vocacionado para a terceira idade", indica o Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, numa nota enviada às redações.

No comunicado, o executivo adianta também que foi decidido na reunião de hoje conceder um apoio financeiro extraordinário aos produtores de cebola, "com vista a ressarci-los dos prejuízos originados nos cultivos por condições meteorológicas adversas verificadas no decurso do mês de março 2022, até ao montante máximo de 47.000 euros".