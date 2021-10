Visitas às prisões. Associação de Apoio ao Recluso fala em discriminação

O Ministério da Justiça garante que estão a ser levantadas nas cadeias as restrições relacionadas com a pandemia. No entanto, a associação de apoio ao recluso diz que as limitações se mantêm nas visitas e contactos com discriminação em relação ao resto da sociedade.