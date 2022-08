Vítimas de afogamento. Registado o valor mais alto dos últimos cinco anos

De acordo com o Observatório , 35 destas mortes aconteceram no mar, 31 em rios. As restantes verificaram-se em poços, albufeiras e piscinas domésticas.A maioria das vítimas é do sexo masculino. As mortes ocorrem sobretudo em locais sem vigilância.A Autoridade Marítima e a Direção Geral da Saúde lançaram no mês passado uma série de recomendações: ir sempre para praias vigiadas, respeitar a sinalização das praias, não perder as crianças de vista. Para além de uma hidratação adequada, tomar refeições ligeiras e evitar as horas de maior calor entre as 11 da manhã e as cinco da tarde.