Vítimas de explosão em pedreira de Marco de Canaveses transportadas para Coimbra

Lusa26 Abr, 2019, 12:28 | País

Os dois feridos, ambos do sexo masculino, foram assistidos no local do acidente por meios médicos das viaturas de emergência dos hospitais do Vale do Sousa, de Penafiel, e de São João, do Porto, apoiados pelos bombeiros de Marco de Canaveses.

Desconhecem-se as circunstâncias do acidente, ocorrido à 09h04, mas já decorrem as investigações às causas, segundo a proteção civil municipal.

De acordo com aquela fonte, o acidente envolveu uma explosão de pólvora na pedreira Fernando Almeida & Filhos, em Alpendurada, no sul do concelho de Marco de Canaveses.

Fonte no local disse à Lusa que a pedreira, considerada de grande dimensão, se localiza na zona industrial do Ladário e que nas proximidades não há habitações.