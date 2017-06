Vítimas de homofobia homenageadas na 18.ª edição da marcha do Orgulho LGBT em Lisboa

Lusa 17 Jun, 2017, 08:08 | País

O memorial vai ser inaugurado ao início da tarde no Jardim do Príncipe Real, informou o município, apontando que a cerimónia irá contar com a presença do vereador dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, João Afonso, e da presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Madeira.

Segundo informação da autarquia, a inauguração terá lugar "diante de todas as entidades que organizam este desfile".

A escultura, da autoria de Rui Pereira, pretende representar a forma humana, disse à Lusa fonte da autarquia.

A marcha do Orgulho LGBT começa pelas 17:00, com saída do Jardim do Príncipe Real, e tem como lema a "autodeterminação do género, autodeterminação do corpo para todas as pessoas trans".

Na edição do ano passado, milhares de pessoas participaram na 17.ª marcha do Orgulho LGBT, numa parada de alegria e cores, destinada a celebrar as diferenças.

O Bloco de Esquerda associou-se a esta marcha que percorre as ruas do centro da cidade, com rumo ao Chiado e término na Ribeira das Naus.

Segundo a página da rede social da marcha, a organização espera que seja a "maior manifestação de orgulho e visibilidade da capital".