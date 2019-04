Partilhar o artigo Vítimas de violência doméstica fugiram do país após justiça não as ter protegido dos agressores Imprimir o artigo Vítimas de violência doméstica fugiram do país após justiça não as ter protegido dos agressores Enviar por email o artigo Vítimas de violência doméstica fugiram do país após justiça não as ter protegido dos agressores Aumentar a fonte do artigo Vítimas de violência doméstica fugiram do país após justiça não as ter protegido dos agressores Diminuir a fonte do artigo Vítimas de violência doméstica fugiram do país após justiça não as ter protegido dos agressores Ouvir o artigo Vítimas de violência doméstica fugiram do país após justiça não as ter protegido dos agressores