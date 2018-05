Vítimas dos incêndios recordadas em memorial

Antena 129 Mai, 2018, 08:24 / atualizado em 29 Mai, 2018, 08:25 | País

O chefe do Governo sublinhou a iniciativa de construir um memorial que recorde as vítimas do incêndio. É preciso não esquecer os que morreram ou ficaram feridos, vincou António Costa.



Pedidos de indemnização são já 121

O primeiro-ministro defendeu também a necessidade de prosseguir o esforço de prevenção para evitar incêndios como os do ano passado e reconheceu que a reforma da floresta está a avançar.A presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande está com os olhos postos no futuro. Nádia Piazza pede um pacto de regime em relação à floresta.A provedora de justiça recebeu até agora 121 pedidos de indemnização relativos a feridos graves dos incêndios florestais do ano passado.A maior parte dos pedidos, 84, foi já encaminhada para o Instituto Nacional de Medicina Legal, por ser indispensável um relatório clínico para determinar eventuais indemnizações.Quem ainda não fez o pedido, mas considera que reúne as condições necessárias, tem até quarta-feira para o fazer diretamente à provedora de Justiça, ou numa junta de freguesia ou câmara municipal.