Vítimas dos incêndios recordadas num memorial

António Costa visitou na última segunda-feira o concelho afetado pelos incêndios de junho de 2017.



O chefe do Governo sublinhou a iniciativa de construir um memorial que recorde as vítimas do incêndio.



É preciso não esquecer os que morreram ou ficaram feridos, diz António Costa.



António Costa defendeu a necessidade de continuar o esforço de prevenção para evitar incêndios como os do ano passado e reconheceu que a reforma da floresta está a avançar.





A presidente da Associação está com os olhos postos no futuro. Nádia Piazza pede um pacto de regime em relação à floresta.