Vítimas mortais de acidente em Mira são menores de idade

Lusa12 Ago, 2018, 13:01 | País

Fonte do comando territorial de Coimbra da GNR disse desconhecer, nesta altura, as idades dos dois mortos, afirmando apenas que "são menores", mas fonte da autarquia local disse à Lusa que se trata de um menino e de uma menina, embora sem adiantar as suas idades.

O acidente, cujo alerta foi dado às 10:20 de hoje, ocorreu na variante que liga as localidades de Mira e Praia de Mira, no litoral norte do distrito de Coimbra, envolveu três viaturas ligeiras e resultou em dois mortos e oito feridos, um em estado grave, divulgou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Já de acordo com a fonte da Câmara Municipal, os oito feridos, "todos adultos, não são de Mira" e pertencem a duas famílias das zonas Centro e Norte do país.

O acidente, de acordo com a mesma fonte, decorreu de uma colisão frontal entre duas viaturas "numa zona entre duas rotundas, com muito bom piso, uma reta com muita visibilidade".

A terceira viatura envolvida despistou-se e capotou fora da estrada.

No local, nas operações de socorro, estão 44 operacionais apoiados por 17 viaturas e um meio aéreo.