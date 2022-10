"Viver entre o que é deixado para trás"

Foto: Antena 1

Viver no meio do lixo e sobreviver com a poluição. Foi esta a realidade que o fotojornalista Mário Cruz encontrou em Manila, a capital das Filipinas. Fotografou o rio Pasig, sem vida biológica desde 1990 e acompanhou a vida de milhares de famílias que fazem do lixo as suas casas e o seu ganha pão. A exposição "Living Among What's Left Behind - Viver entre o que é deixado para trás" pode ser visitada até dia 30 de dezembro, no edifico da antiga União Elétrica Portuguesa, em Almada. A entrada é livre. Reportagem de Paula Véran