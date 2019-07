Volta o calor. Proteção Civil alerta para aumento do risco de incêndios

Carlos Santos Neves - RTP18 Jul, 2019, 22:03 / atualizado em 18 Jul, 2019, 22:10 | País

“De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se a partir de sexta-feira, dia 19 de julho, uma subida gradual da temperatura máxima e a diminuição da humidade relativa”, sublinha em comunicado a Proteção Civil.



Face às condições meteorológicas previstas para sexta-feira, sábado e domingo, a estrutura aponta para um aumento do risco de incêndio, com condições favoráveis a uma rápida propagação de chamas.



O risco é particularmente acentuado “nos concelhos com níveis que variam entre elevado a máximo”. Isto nos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, faro, Guarda, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real e Viseu.



Espera-se assim “tempo seco com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais”.

“Adequação de comportamentos”

A Autoridade de Emergência e Proteção Civil lembra ainda que, em locais onde o risco de incêndio seja muito elevado ou máximo, é proibida “a queima de matos cortados e amontoados, o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, exceto se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito, o lançamento de balões com mecha acesa e de foguetes ou o fumigar ou desinfetar apiários, exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas”.



A Proteção Civil recomenda, por último, uma “adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural”.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou esta quinta-feira debaixo de aviso amarelo, por causa da subida de temperaturas, os distritos de Évora, Guarda, Castelo Branco, e Portalegre. Este aviso deverá vigorar até às 18h00 de sexta-feira.



O aviso amarelo é o terceiro de uma escala de quatro. Indica um quadro de risco para terminadas atividades que dependam da situação meteorológica.