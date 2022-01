Voluntárias estrangeiras escolhem Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra

Duas jovens voluntárias estrangeiras colaboram por estes dias com a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra. Fazem de tudo um pouco com os utentes da instituição: teatro, apoio na horta e até na cozinha.

Vão estar seis meses em Portugal, no âmbito do programa Erasmus .