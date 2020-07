"Voluntários à janela" no Montijo

Foto: Paula Véran - Antena1

"Voluntários à janela" é um projeto da Câmara Municipal do Montijo, que procurou saídas para combater o isolamento e continuar a acompanhar os mais idosos. A Academia Sénior, que em tempos de pandemia está sem atividades, resolveu sair do espaço fechado e fazer-se à estrada. Palavras de ânimo e esperança que matam as saudades, sempre com muita música e cantoria.