Voluntários medem forças com o lixo acumulado em Lisboa

São voluntários que querem alertar os responsáveis políticos e sensibilizar a população para o problema, com uma primeira ação que decorreu no bairro da Graça, seguindo-se Arroios e no dia 13 deste mês em Santa Maria Maior.

Nesta freguesia, no bairro de Alfama, a repórter Arlinda Brandão acompanhou alguns destes voluntários e constatou a acumulação de lixo, alvo de queixas e preocupações.





A Antena 1 contactou a Câmara de Lisboa, que referiu que a recolha e o transporte do lixo urbano são da responsabilidade da autarquia, ao passo que a limpeza dos espaços ao redor dos ecopontos é assumida pelas juntas de freguesia, no âmbito da descentralização de competências.Mas este modelo não está a funcionar bem e a autarquia compromete-se a negociar com as juntas, em breve, um novo regulamento com outra solução mais eficaz. Vai contratar também mais 200 trabalhadores, entre cantoneiros e motoristas de veículos.Esta terça-feira a reunião da Assembleia Municipal de Lisboa tem na agenda a gestão de resíduos na capital.