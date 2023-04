Voluntários para a Jornada Mundial da Juventude abaixo do necessário

Foto: João Marques - RTP

O escândalo dos abusos sexuais na Igreja Católica não está a condicionar as inscrições na Jornada Mundial da Juventude. Pelo menos é o que assegura, à Antena 1, o secretário executivo do evento. No entanto, Duarte Ricciardi revela que no número de voluntários está ainda a cerca de metade do necessário.