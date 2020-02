Voo da TAP com destino a Lisboa regressa ao Funchal por avaria no trem de aterragem

Um voo da TAP que arrancou esta manhã do Funchal em direção a Lisboa teve de regressar à pista. O problema foi uma avaria no trem de aterragem, que não recolhia. O avião sobrevoou a zona do aeroporto durante dez minutos e depois aterrou dentro da normalidade.