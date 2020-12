Voos do Reino Unido: Procedimento "em permanente avaliação", sublinha Eduardo Cabrita

De hora para hora, aumenta a lista de países a aplicar restrições às viagens aéreas com origem no Reino Unido. O objectivo é evitar riscos de importação da nova variante do coronavírus. Desde a meia-noite que só entram em Portugal, provenientes de aeroportos britânicos, passageiros que tenham nacionalidade portuguesa, ou estrangeiros com residência oficial no país.





Em ambos os casos, terá de ser apresentado um teste negativo à COVID-19, ou ser realizado à chegada, no aeroporto, sendo que os viajantes terão de ficar em isolamento até que sejam conhecidos os resultados das análises.Esta manhã em direto na Antena1, o ministro Eduardo Cabrita explicou este procedimento de "prudência e de segurança", que está em "permanente avaliação" em função da posição comum da União Europeia sobre o caso.