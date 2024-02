Voto antecipado em mobilidade. Freguesia de Benfica critica escolhas da CML

Foto arquivo: Lusa

São críticas dirigidas à Câmara Municipal de Lisboa pelo presidente da Junta de Freguesia de Benfica que discorda das freguesias escolhidas pela autarquia para acolher o voto antecipado em mobilidade no próximo dia 3 de março.



Tal como nas últimas legislativas, a Câmara de Lisboa voltou a escolher ter assembleias de voto na Cidade Universitária e em escolas das freguesias de Belém e do Lumiar, mas a Junta de Benfica critica a decisão.



Mais pormenores no trabalho do jornalista João Alexandre.