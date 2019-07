Vouchers para levantamento de manuais escolares já disponíveis

Depois de recebidos, admitidos pelas escolas e colocados na plataforma do Ministério da Educação, os livros que estão em condições de serem reutilizados no próximo ano letivo já podem ser entregues.



A RTP acompanhou a parte final de um processo que ainda gera alguma controvérsia.



No Agrupamento de Escolas Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia, há centenas de livros que esperam por uma "segunda vistoria" para que possam voltar a ser usados.