Vulcanólogos açorianos foram até ao vulcão Cumbre Vieja para o estudar

Foto: Spanish Military Emergency Unit - EPA

Uma equipa de cinco pessoas do Instituto de Vulcanologia dos Açores e do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores, foram a La Palma com o intuito de estudar o material rochoso que está a ser produzido pelo vulcão e os gases libertados na cratera e nos solos.