Web Summit afasta polémicas em início de nova edição em Lisboa

REUTERS/Pedro Nunes

A Google, a Meta, a Amazon, a Intel ou a Siemens são apenas alguns dos gigantes que, este ano, não vão marcar presença na Web Summit, na sequência dos comentários do anterior presidente executivo, Paddy Cosgrave, sobre a guerra no Médio Oriente.



Mas, a nova responsável da Web Summit, acredita que as polémicas não vão afetar, Mariana Paiva Almeida, o sucesso desta edição.



Durante quatro dias, dezenas de milhares de pessoas são esperadas em Lisboa, na FIL, para assistir à Web Summit, que está a viver tempos agitados, depois da demissão do antigo presidente executivo, Paddy Cosgrave.