William Carvalho investigado em Espanha por alegado crime de agressão sexual

Foto: Julio Muñoz - EPA

O inquérito foi aberto na sequência da denúncia da alegada vítima. O jornal espanhol OK Diário avança que o caso terá ocorrido em agosto do ano passado num hotel da cidade.



A vítima alega ter sido drogada e violada pelo jogador. William Carvalho entrou e saiu em silêncio e sem qualquer medida de coação.



O médio português terá dito que as relações sexuais foram consentidas. Nas redes sociais, garantiu que as acusações são falsas e que tem forma de o provar. E acrescentou que considera execrável qualquer tipo de violência contra mulheres.