Xavier Viegas revela que encontrou irregularidades na reconstrução em Pedrógão

RTP13 Set, 2018, 09:03 / atualizado em 13 Set, 2018, 09:51 | País

Xavier Viegas denunciou discrepâncias entre o levantamento feito pela Comissão de Coordenação Regional e a lista final de casas para reconstrução em Pedrógão Grande.





“Casas que nós identificámos como sendo devolutas, de segunda habitação ou que estavam abandonadas apareciam classificadas como de primeira habitação e foram reconstruídas como tal”, revelou o investigador, responsável pela Comissão que investigou as circunstâncias do incêndio de Pedrógão Grande, em junho do ano passado.



Ontem, a Polícia Judiciária realizou buscas em Pedrógão Grande e na Casa da Cultura. Passou a pente fino os computadores, telemóveis e documentos relacionados com a reconstrução de casas destruídas na sequência dos incêndios do ano passado.







A PJ apreendeu várias caixas de documentos durante as buscas realizadas. As autoridades recolheram também documentos em formato digital e computadores.

O caso está ainda em fase de investigação e não há, para já, arguidos constituídos.