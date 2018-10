Zero alerta para necessidade de novas estratégias face aos impactos do gás natural

RTP24 Out, 2018, 11:36 / atualizado em 24 Out, 2018, 11:38 | País

A associação Zero alertou esta quarta-feira para a necessidade de adoção de novas estratégias para descarbonizar os transportes em Portugal. De acordo com a Zero, a Resolução do Conselho de Ministros, na qual se propõe a criação da uma infraestrutura para a disponibilização de combustíveis alternativos, está “profundamente errada nos argumentos e ações previstas”.



O comunicado da associação ambientalista surge após a publicação do estudo da Federação Europeia dos Transportes e Ambiente (T&E) que conclui que o impacto no clima do uso de gás natural é equivalente ao do gasóleo e gasolina dos carros e, em termos do transporte marítimo, do fuelóleo.

O relatório da T&E foi realizado de forma a analisar os impactos do gás natural no ambiente, visto que a União Europeia apoia o uso deste como alternativa à gasolina e gasóleo.

“Baseado nos dados mais recentes, o uso de gás natural nos transportes não tem benefícios climáticos significativos quando comparado com o uso de combustíveis fósseis à base de petróleo”, refere o relatório.



No comunicado de imprensa, a associação Zero explica que “os veículos movidos a gás natural, incluindo o renovável, emitem o mesmo nível de poluição dos veículos a gasolina, e marginalmente em menor quantidade do que os veículos a gasóleo que cumprem com as normas de emissão em condições reais”.



Devido à falta de evidência sobre os benefícios do uso de veículos a gás, a T&E afirma que os dados apontam para “a necessidade de políticas baseadas no desempenho medido (através de testes oficiais da UE) e não no tipo de combustível”.



Quanto aos benefícios na qualidade do ar, o relatório indica que existem “benefícios limitados” resultantes do uso de combustíveis fósseis. “Os veículos a gás têm um desempenho semelhante ao dos carros a gasolina e apenas marginalmente melhores que os carros a diesel”.

Descarbonização dos transportes com gás renovável “é uma utopia”







A associação Zero critica os investimentos feitos em prol do uso de gás natural nos transportes e defende que a solução para descarbonizar os transportes até 2050 não passa pelo uso de gás natural, sendo que esta se trata de “uma utopia”.



“Para a ZERO, os automóveis, camiões e navios movidos a gás natural não trazem nenhum benefício para o clima e são uma distração do verdadeiro objetivo que deveria ser de um sistema de transportes de emissões-zero, tanto quanto possível”, comentou a associação face aos novos dados.



A associação ambientalista defende que os investimentos em Portugal devem ser direcionados para infraestruturas de abastecimento elétrico e que deve ser feita a transição para eletricidade.



“Os governos deveriam resistir aos investimentos em gás natural nos transportes e parar de desperdiçar milhões de euros do erário público, através de fundos europeus, em novas infraestruturas e benefícios fiscais para o gás natural”.



Uma das soluções apontadas no relatório é, ao invés do investimento na expansão do uso de metano como combustível nos transportes, o investimento em tecnologias de emissão zero.



A T&E sugere ainda que os governos taxem o gás natural consoante o seu conteúdo de carbono e energia, tal como é feito com a gasolina e gasóleo.