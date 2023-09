ZERO apresenta medidas para reduzir poluição nas estradas

Foto: Ivan Bogdanov - Unsplash

A associação ambientalista entende que as medidas devem ser integradas já no próximo Orçamento do Estado. Ouvido pela Antena 1, Acácio Pires, da ZERO, resume quatro das estratégias apresentadas.



A quinta medida é que dez por cento das receitas dos impostos ligados ao transporte rodoviário sejam usadas para a eletrificação das frotas.



Os ambientalistas dizem que o Estado deve dar o exemplo e deixar de comprar veículos que não sejam totalmente elétricos já a partir de 2024.



Medidas apresentadas na Semana Europeia da Mobilidade.